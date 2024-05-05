Пентагон заказал ЗРК EAGLS C-UAS с ракетами APKWS II

Мобильный вариант ЗРК EAGLS C-UAS. Графика MSI DS Военно-морские силы США, как и другие структуры Пентагона, уделяют повышенное внимание вопросам противодействия и борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
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