ФСБ обвинила спецслужбы недружественных стран в шантаже граждан РФ

Вовлечь граждан РФ в противоправную деятельность путем шантажа, обмана и попыток подкупа всё активнее стараются спецслужбы недружественных государств, включая Украину, сообщает 9 декабря пресс-служба Центра общественных связей ФСБ России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии