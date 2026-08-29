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Царьград

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Гидрометцентр спрогнозировал заморозки на 29 августа в регионах России

Гидрометцентр спрогнозировал заморозки на 29 августа в регионах России

В ряде регионов России ожидаются ночные заморозки до минус 5 градусов. Прогнозы на 29 и 30 августа затрагивают Ярославскую, Владимирскую области и другие регионы.

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