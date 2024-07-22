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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Её борьба

Её борьба

“Я не хочу отдавать свою страну Путину” – заявила иноагент Татьяна Фельгенгауэр. Татьяна, я не понял – неужели Путин покушается на Израиль? Хотелось бы подробностей.

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Комментарии
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Алексей Тан
Этот грязный народец.... называющие себя евреями... с начала 20-ого века, поставили себе ЦЕЛЬ... Русское население (жителей) России.... подменить СОБОЙ... (своим народцем).... и это продолжается... уже более сотни лет.... ТОЛЬКО в 20-веке, они создали условия, для убийства... более 60-ти милл. человек в РСФСР... и это в основном молодые мужчины Русские ... женщины и дети!!!. и сейчас, они просто воруют русские фамилии и мимикрируют под русских.
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2 час.
ВЗ
Вячеслав Зязев
Современная либеральная интеллигенция - это отребье с глубочайшими психическими отклонениями, что их объединяет с дебилами и прочими психически больными. Это не риторическая комбинация в споре, а медицинский факт! Сия шушера болеет уродливыми иллюзиями о каком-то заоблачно красивом, беспредельно идеальном, безукоризненно правильном и благостном мире. Примерно так же ощущают мир дебилы и больные с синдромом Дауна. Если вторых нужно окружать заботой, лечением и защитой от окружающего мира, то первые, &quot;как мартовские коты гуляют сами по себе&quot;, без контрольно, без отстрела, без собачьих питомников для передержки до конца жизни. Иллюзия - это бред самообмана, предельно оторванном о реальности. Госпожа Фингернедоебаемум (что в переводе с немецкого означает &quot;пальцем не доделанная&quot;), параноидальная идея о постоянной смене правительств уже множество раз реализовалась в мире..., и не одного сколько-нибудь положительного результата не было. Разлад, развал и гражданская война и никакого счастья. Ты, классически вшивая и подлая интеллигенция, наворовав в России и подпитываясь грантами &quot;свободного мира&quot;, можешь жить в Израиле и радоваться жизни, ...свободной от России. Пасть прикрой и живи тихо, а то одна дура, с кликухой Ирина Фарион, орала и испражнялась за освобождение Украины от России, и умерла тихо, но с помпой, от своих последователей. Не простили ей, что СКАЗКА ЕЁ НЕ СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ ВСЕХ.  Запомни её пример на века: &quot;Легко можно поднять народ на борьбу под &quot;сладкие лозунги&quot; о свободе и счастье, только потом придется тяжело отвечать, наивно забыв, что красивые лозунги никогда не реализуются и не могут быть реализованы в жизни!&quot;. Пропустим упоминание о всех революционерах, а вспомни террористку Веру Засулич, которую восторженная толпа дебилов на руках вынесла из зала суда при вынесении оправдательного приговора. Сдохла в одиночестве, в маленькой грязной съемной квартирке, где в Швейцарии, сидя у стола с горой немытой посуды и в соседстве с кроватью, с годами неменяным постельным бельем..., а в руках была книга... Уже её и не спросишь: &quot;Зачем тебе перед смертью книга? Книга - источник знаний, а не индульгенция за бездарно прожитую жизнь!&quot;. Читайте умные книги, господа!
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1 час.

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