ВЗ

Вячеслав Зязев

Современная либеральная интеллигенция - это отребье с глубочайшими психическими отклонениями, что их объединяет с дебилами и прочими психически больными. Это не риторическая комбинация в споре, а медицинский факт! Сия шушера болеет уродливыми иллюзиями о каком-то заоблачно красивом, беспредельно идеальном, безукоризненно правильном и благостном мире. Примерно так же ощущают мир дебилы и больные с синдромом Дауна. Если вторых нужно окружать заботой, лечением и защитой от окружающего мира, то первые, "как мартовские коты гуляют сами по себе", без контрольно, без отстрела, без собачьих питомников для передержки до конца жизни. Иллюзия - это бред самообмана, предельно оторванном о реальности. Госпожа Фингернедоебаемум (что в переводе с немецкого означает "пальцем не доделанная"), параноидальная идея о постоянной смене правительств уже множество раз реализовалась в мире..., и не одного сколько-нибудь положительного результата не было. Разлад, развал и гражданская война и никакого счастья. Ты, классически вшивая и подлая интеллигенция, наворовав в России и подпитываясь грантами "свободного мира", можешь жить в Израиле и радоваться жизни, ...свободной от России. Пасть прикрой и живи тихо, а то одна дура, с кликухой Ирина Фарион, орала и испражнялась за освобождение Украины от России, и умерла тихо, но с помпой, от своих последователей. Не простили ей, что СКАЗКА ЕЁ НЕ СТАЛА СЧАСТЛИВОЙ РЕАЛЬНОСТЬЮ ДЛЯ ВСЕХ. Запомни её пример на века: "Легко можно поднять народ на борьбу под "сладкие лозунги" о свободе и счастье, только потом придется тяжело отвечать, наивно забыв, что красивые лозунги никогда не реализуются и не могут быть реализованы в жизни!". Пропустим упоминание о всех революционерах, а вспомни террористку Веру Засулич, которую восторженная толпа дебилов на руках вынесла из зала суда при вынесении оправдательного приговора. Сдохла в одиночестве, в маленькой грязной съемной квартирке, где в Швейцарии, сидя у стола с горой немытой посуды и в соседстве с кроватью, с годами неменяным постельным бельем..., а в руках была книга... Уже её и не спросишь: "Зачем тебе перед смертью книга? Книга - источник знаний, а не индульгенция за бездарно прожитую жизнь!". Читайте умные книги, господа!