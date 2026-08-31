Приветствуем ВА...
Приветствуем ВАС ...БлогЗВУЧИТ СТРОКОЙ ДУШАКосмос_Земля_Конт...НаукаКнигиПритчиСтихи разных авторов
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Приветствуем ВАС на сайте ГАЛАКТИКА

18 013 подписчиков

Что есть твой Бог? Притчи от Лукавого.

Что есть твой Бог? Притчи от Лукавого.

Непал, полет над Гималаями Что есть твой Бог? Притчи от Лукавого. Надежда И пришёл Лукавый к человеку и спросил: «Что есть твой Бог?» И запечалился человек и сказал: «Спрашиваешь ты меня о самом сокровенном и святом для меня.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя