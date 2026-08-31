Непал, полет над Гималаями Что есть твой Бог? Притчи от Лукавого. Надежда И пришёл Лукавый к человеку и спросил: «Что есть твой Бог?» И запечалился человек и сказал: «Спрашиваешь ты меня о самом сокровенном и святом для меня.
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Спасибо большое!!!