Непал, полет над Гималаями Что есть твой Бог? Притчи от Лукавого. Надежда И пришёл Лукавый к человеку и спросил: «Что есть твой Бог?» И запечалился человек и сказал: «Спрашиваешь ты меня о самом сокровенном и святом для меня.