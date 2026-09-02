Мишустин поручил Росздравнадзору содействовать медикам Донбасса и Новороссии

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Росздравнадзору оказывать содействие медикам в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по всем направлениям.
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