Эшли Барти: «Для меня успех в понимании, что я отдала все что могла. Сейчас я знаю, что сил нет вообще»

Эшли Барти объяснила, почему не готова продолжать карьеру. «Во второй фазе карьеры у меня изменился взгляд – счастье уже не зависело от результатов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх