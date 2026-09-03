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На Ямале начался прием заявок на третью Премию признания НКО

На Ямале начался прием заявок на третью Премию признания НКО

На Ямале начали принимать заявки на третью Премию признания НКО. Победители конкурса получат сертификаты на обучение или стажировку номиналом 45 тысяч рублей, сообщили в администрации Ямальского района.

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