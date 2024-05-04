Уходит последнее поколение женщин, привыкших экономить на себе?

Моей старшей сестре 52 года. Назвать её бабушкой как то дико. Моей маме 75. Она обожает путешествовать и выглядит так, как будто только вышла на пенсию. Хотя на пенсии она с 45 лет - вредное производство. Мне 48. Две взрослых дочери, слава Богу пока нет внуков. И все прекрасно себя чувствуют и совершенно не собираются себя в чем то ущемлять. А зачем? А жить то когда иначе?

TF

Tatyana Fedotova

Если внуков не будет, то будут жить для себя. Ну, а если внуки, то придётся делится и временем, и силами, и деньгами. Своё. Не выбросят. Какие бы эгоисты не были эти бабушки. Ну, а одинокие как жили, так и будут жить для себя, скорее всего закончат в богадельнях. Ты никому тепла не дал, кому ты нужен будешь на старости. Бывает, что и дал тепло или думал, что дал, а тебе кукиш. Научили жить для себя. Вот оно: ты этого достоин. А ты на это то заработал?