Парад Победы в Петербурге завершился. Часть военное техники прошла по Невскому проспекту.
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Парад Победы в Петербурге завершился. Часть военное техники прошла по Невскому проспекту.