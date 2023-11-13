Обзор кулера DeepСool AK620 Digital: оцифрованное охлаждение

Название DeepCool AK620 наверняка хорошо знакомо многим нашим читателям, этот процессорный кулер был представлен около двух лет назад и практически сразу же завоевал популярность у пользователей благодаря сочетанию высокой эффективности, низкого уровня шума и конкурентной стоимости.
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