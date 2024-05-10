Первый FrankenSAM уничтожен в зоне СВО на харьковском направлении

Печально наблюдая со стороны украинской армии, как в канун предполагаемого большого наступления российских сил в неизвестное время на пока что неназванном операционном направлении со всех сторон интенсифицируется огневые налёты на оборонительные позиции украинской армии, генералы ВСУ пытаются … .
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