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Кочетков стал вторым вратарем в истории «Каролины», сделавшим два голевых действия за одну игру

Кочетков стал вторым вратарем в истории «Каролины», сделавшим два голевых действия за одну игру

«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.«Каролина» обыграла «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

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