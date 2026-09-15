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Царьград

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Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2026/27

Овечкин продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» до 2026/27

Александр Овечкин рассказал о продлении контракта с «Вашингтон Кэпиталз» до сезона 2026/27. Нападающий поделился планами на плей-офф и оценил трансферную политику команды.

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