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Царьград

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Дрова и уголь на зиму можно закупить по льготам: Как это оформить?

Дрова и уголь на зиму можно закупить по льготам: Как это оформить?

Дрова и уголь на зиму для владельцев домов без газа могут обойтись дешевле: в регионах действуют льготы и компенсации.

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