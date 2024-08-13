Маньяк преследовал по почте десятки шахматисток

FIDE отстранила игрока из Латвии Стребкова на 5 лет за домогательства. 43-летний латвийский шахматист Андрей Стребков был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) на пять лет за неоднократные случаи сексуальных домогательств.