Маньяк преследовал по почте десятки шахматисток

FIDE отстранила игрока из Латвии Стребкова на 5 лет за домогательства. 43-летний латвийский шахматист Андрей Стребков был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (FIDE) на пять лет за неоднократные случаи сексуальных домогательств.
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