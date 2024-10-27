Пенсионеры радуются: с 1 ноября ожидается повышение выплат, но есть важные детали! Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года в России запланировано увеличение пенсий, однако это изменение затронет лишь три специфические группы пенсионеров.
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