Пенсионеры радуются: с 1 ноября ожидается повышение выплат, но есть важные детали! Юлия ЧелкановаС 1 ноября 2024 года в России запланировано увеличение пенсий, однако это изменение затронет лишь три специфические группы пенсионеров.