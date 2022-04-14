Дубль Ничушкина принес «Колорадо» победу над «Лос-Анджелес»

«Колорадо» разгромил «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 9:3. В составе «Эвеланш» хет-трик сделал Натан Маккиннон, Валерий Ничушкин и Николас Обе-Кубель забросили по две шайбы, по одному голу — у Кейла Макара и Андре Бураковски.