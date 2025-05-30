Апелляционный суд США восстановил действие торговых пошлин Трампа

Апелляционный суд США принял решение временно заблокировать постановление суда по международной торговле о приостановке действия масштабных торговых пошлин на импорт, введенных по распоряжению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
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