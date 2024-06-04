Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ В 2014 году НЕ Россия способствовала госперевороту на украине, который часть русскоязычного населения в Донбассе и Крыму не поддержали, а остальные промолчали в надежде авось ИХ пронесет да не зацепит... Не пронесло! А как зацепило то! Потому что украинцы для коллективного запада перешли в разряд пушечного мяса ( или вы до сих пор этого не поняли?). Очень хочется именно коллективному западу хоть каким-то способом но сломить Россию, и свобода/ независимость украинского народа тут ни причём... кстати, убеждать в этом украинцев совершенно бесполезно, ибо не понятен их процесс мышления, а очень похоже, что они тупо, как бараны, идут на убой. Да и от них уже ничего не зависит... Очень печально... а ведь была страна... но не удивительно: куда приходят пиндосы - там страны разваливаются в хлам...