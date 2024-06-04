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Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

Вы всё ещё верите что русские и украинцы один народ?

Оля Полякова. И вот что она говорит: "«Вы получите там такое сопротивление, там каждая кошка захочет перегрызть российскому оккупанту глотку, потому что здесь их никто не ждет с цветами, никто не ждет, чтобы их освободили.

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Комментарии
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Vasily Golov
Генетически может быть один народ.Ментально совершенно разные.Одни имеют привычку.Моя хата с краю.Халява то, что мне нужно.Хлеб только пшеничный,даже с салом.Нефть и газ по цене воды или чая.
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16 час.
VG
Vasily Golov
Другой трудится ради пшеничного хлеба с украинским салом,чтобы на 1 жителя приходилось производить больше,чем потреблять.Ради других.Датировать бюджеты.Расход на 1 жителя
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16 час.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  В 2014 году НЕ Россия способствовала госперевороту на украине, который часть русскоязычного населения в Донбассе и Крыму не поддержали, а остальные промолчали в надежде авось ИХ пронесет да не зацепит... Не пронесло! А как зацепило то! Потому что украинцы  для коллективного запада перешли в разряд пушечного мяса ( или вы до сих пор этого не поняли?). Очень хочется именно коллективному западу хоть каким-то способом но сломить Россию, и свобода/ независимость украинского народа тут ни причём...  кстати, убеждать в этом украинцев совершенно бесполезно, ибо не понятен их процесс   мышления, а очень похоже, что они тупо, как бараны, идут на  убой. Да и от них уже ничего не зависит... Очень печально... а ведь была страна...  но не удивительно: куда приходят пиндосы - там страны разваливаются в хлам...
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12 час.

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