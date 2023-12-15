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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Чистота и справедливость античных игр - это миф

Чистота и справедливость античных игр - это миф

Не мне вам рассказывать, как подлый МОК забирал медали у наших спортсменов "без суда и следствия" и без каких либо доказательств, основываясь только на сомнениях.

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