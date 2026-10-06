Глава Vitol: на Западе больше нет запасов нефти

CLEMENS BILAN/EPA/TASS Западные страны исчерпали все свои нефтяные запасы, в преддверии зимы ситуация на топливных рынках станет еще напряженнее.
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