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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Халеп о дисквалификации за допинг: «То, в чем я не виновата, может привести к окончанию моей карьеры»

Румынку дисквалифицировали на 4 года, но 7-9 февраля CAS рассмотрит ее апелляцию. «Я посвятила свою жизнь теннису и спорту и не знаю, что буду делать, если меня все же отстранят на четыре года.

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