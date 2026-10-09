«С Днём рождения, Владимир Владимирович»: над Киевом пролетела «Герань» с портретом Путина — и через час правый берег ушёл во тьму

Без иллюзий. Украина будет воевать до конца, даже если он ее собственный На украинском политическом небосклоне начали появляться люди, которые активно призывают к переговорам с Россией и даже к определенным компромиссам ради мира (Гончаренко, Гетманцев и пр.
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Вся бандеросрань обязана вернуться в свои скотомогильники, откуда их выволокли западные фашисты. После этого на Украине наступит долгожданный мир и всеобщее благоденствие. В противном случае - мрак и страдания. Как известно, трусливый степашка бандера украинцем никогда не был, так же, как и его последователи-побирушки. Наглядным примером служат два последних псевдопрезидента - Вальцман-Порошенко, взявший фамилию жены (!!!) и Тухлый (Зеленский). Евреям абсолютно наср... плевать на жизнь и проблемы любого народа. Поэтому они и уничтожают Украину по сценарию западных фашистов.
Какой мир? Евреям никого не жалко: ни палестинцев, ни хохлов. Дохните хохлы как скоты во благо евреев наркоманов.
Такое впечатление, что все работают на Путина, заставляя украинцев воевать до последнего хохла. Если там останутся живые бандеровцы - это наверняка опять будущие проблемы для наших внуков.
Сука упоротая, овца бендеровская, ты же свалишь сразу за границу, зато простым людям вкручиваете, чтоб воевали до последнего. МРАЗИ КОНЧЕНЫЕ. КИЕВСКАЯ ШВАЛЬ.
Вот написали: "украина будет воевать до конца, даже если он ее собственный" Кто он? Кто писал? Небось таджик? Или уже из русских идиётов понаделали?
А зачем воевали хохлы...? Ни ЕС, ни НАТО им не светит... А что тогда их ждёт? Герани нужны кастрюлеголовым? Или хотят в чернозёме лежать? Умеют же они выбирать себе гетмана ))) Зачем хохлушки отправляли на смерть своих мальчиков? Лучше бы вышли на улицы и устроили майдан пока власть не сменится и не наступит мир... пока в Киеве ещё есть мосты...