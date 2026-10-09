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«С Днём рождения, Владимир Владимирович»: над Киевом пролетела «Герань» с портретом Путина — и через час правый берег ушёл во тьму

«С Днём рождения, Владимир Владимирович»: над Киевом пролетела «Герань» с портретом Путина — и через час правый берег ушёл во тьму

Без иллюзий. Украина будет воевать до конца, даже если он ее собственный На украинском политическом небосклоне начали появляться люди, которые активно призывают к переговорам с Россией и даже к определенным компромиссам ради мира (Гончаренко, Гетманцев и пр.

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Профиль пользователя Валерий Фоменков
Валерий Фоменков

Вся бандеросрань обязана вернуться в свои скотомогильники, откуда их выволокли западные фашисты. После этого на Украине наступит долгожданный мир и всеобщее благоденствие. В противном случае - мрак и страдания. Как известно, трусливый степашка бандера украинцем никогда не был, так же, как и его последователи-побирушки. Наглядным примером служат два последних псевдопрезидента - Вальцман-Порошенко, взявший фамилию жены (!!!) и Тухлый (Зеленский). Евреям абсолютно наср... плевать на жизнь и проблемы любого народа. Поэтому они и уничтожают Украину по сценарию западных фашистов.

Профиль пользователя Виталий
Виталий

Сука упоротая, овца бендеровская, ты же свалишь сразу за границу, зато простым людям вкручиваете, чтоб воевали до последнего. МРАЗИ КОНЧЕНЫЕ. КИЕВСКАЯ ШВАЛЬ.

Профиль пользователя Леонид Руси
Леонид Руси

А зачем воевали хохлы...? Ни ЕС, ни НАТО им не светит... А что тогда их ждёт? Герани нужны кастрюлеголовым? Или хотят в чернозёме лежать? Умеют же они выбирать себе гетмана ))) Зачем хохлушки отправляли на смерть своих мальчиков? Лучше бы вышли на улицы и устроили майдан пока власть не сменится и не наступит мир... пока в Киеве ещё есть мосты...