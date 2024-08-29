«Достойное начало для чудо-оружия». В России отреагировали на уничтожение F-16 ВСУ американской ракетой Patriot

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел (МИД) России Родион Мирошник отреагировал на сообщения об уничтожении истребителя F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) ракетой американского зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot.
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