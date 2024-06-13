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В ВС РФ сообщили о ликвидации в Новомихайловке подразделения «головорезов» ВСУ

В ВС РФ сообщили о ликвидации в Новомихайловке подразделения «головорезов» ВСУ

Действующий под позывным «Перец» военнослужащий Вооружённых сил Российской Федерации проинформировал о том, что в рамках сражений за населённый пункт Новомихайловка ликвидировать удалось отряд «головорезов» специального назначения ВС киевского режима.

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