Участники BRICS+ Fashion Summit обсудили роль ИИ в моде

Искусственный интеллект стал одной из центральных тем BRICS+ Fashion Summit, который прошёл в Москве с 28 по 30 сентября и собрал участников более чем из 60 стран.
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