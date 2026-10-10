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Участники BRICS+ Fashion Summit обсудили роль ИИ в моде

Участники BRICS+ Fashion Summit обсудили роль ИИ в моде

Искусственный интеллект стал одной из центральных тем BRICS+ Fashion Summit, который прошёл в Москве с 28 по 30 сентября и собрал участников более чем из 60 стран.

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