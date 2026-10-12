В Петербурге у отравленного уксусом матерью ребёнка ухудшилось состояние

Состояние 12-летнего ребёнка, которого, по версии следствия, 8 октября у Дудергофского озера пыталась убить мать, ухудшилось до стабильно тяжёлого; по оценкам врачей, определённость относительно положительной динамики может появиться в ближайшие пять дней.