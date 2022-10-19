Politico: американский институт изучит влияние НЛО на гражданскую и военную авиацию

Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA), который является профессиональным сообществом в области аэрокосмической инженерии, запускает проект по изучению влияния неопознанных летающих объектов (НЛО) на гражданскую и военную авиацию.
Американский институт аэронавтики и астронавтики (AIAA), который является профессиональным сообществом в области аэрокосмической инженерии, запускает проект по изучению влияния неопознанных летающих объектов (НЛО) на гражданскую и военную авиацию.
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