Поможет срок давности и исправление ошибок в расчетах Накопившуюся задолженность по ЖКХ можно списать, если исправить ошибки в расчетах и использовать срок исковой давности, пишет РИА Новости со ссылкой на юриста, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.