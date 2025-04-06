Поможет срок давности и исправление ошибок в расчетах Накопившуюся задолженность по ЖКХ можно списать, если исправить ошибки в расчетах и использовать срок исковой давности, пишет РИА Новости со ссылкой на юриста, эксперта по ЖКХ Дмитрия Бондаря.
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