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Люзенков обозначил главную цель «Сибири»: «Дойти хотя бы до тех или иных медалей»

Люзенков обозначил главную цель «Сибири»: «Дойти хотя бы до тех или иных медалей»

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мнением о своем 3-летнем контракте с клубом.Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков поделился мнением о своем 3-летнем контракте с клубом.

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