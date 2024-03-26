Международный финансовый капитал — группа людей, считающих себя умнее и богаче других — хочет быть выше Всевышнего.
Ловцы душ
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Международный финансовый капитал — группа людей, считающих себя умнее и богаче других — хочет быть выше Всевышнего.
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