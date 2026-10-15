В Омске второй раз возобновили строительство дома дольщиков на 70 лет Октября. Как сообщили в прокуратуре, представители ведомства побывали на проблемной стройке, где сейчас вновь начались работы.
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