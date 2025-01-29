Акционеры Совкомбанка одобрили допэмиссию для присоединения ХКФ банка 

Акционеры Совкомбанка приняли решение увеличить уставный капитал на 182,2 млн рублей до общего размера 2,25 млрд путем размещения допэмиссии 1,8 млрд акций, номинальной стоимостью 0,1 рубля каждая, сообщил банк.
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