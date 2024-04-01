ТОП-5 захватывающих книжных новинок от популярных авторов

Новые произведения Маши Трауб, Татьяна Поляковой, Михаила Лабковского и других знаменитых писателей. Михаил Лабковский «Привет из детства» предоставлено издательством «Эксмо»Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен: чтобы изменить сценарий, по которому вы живете, нужно вернуться в детство и понять, почему родители так себя вели.
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