В Германии признали беспомощность ЗРК Patriot против российских ракет

Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Michal Fludra Используемые Вооруженными силами Украины (ВСЕ) американские Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot оказались неэффективны против российских крылатых ракет Х-32.
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