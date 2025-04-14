ГАИ стала массово штрафовать шумные автомобили с помощью дорожных камер

В Москве появились новые камеры, способные фиксировать громкий шум от автомобилей и мотоциклов. Система «Эфир» с микрофонами и видеокамерой автоматически выявляет транспорт с нарушением — будь то громкий выхлоп или музыка.
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