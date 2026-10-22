Пенсионная пора — не повод киснуть. Это время, когда больше времени на все, что не успевал делать из-за работы: перечитать любимые книги, научиться чему-то новому, заняться спортом, выучить иностранный язык, расширить круг знакомых или баловать кулинарными шедеврами близких.
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