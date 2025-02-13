Узбекистан: рейтинг университетов – из инструментария «мягкой силы» Запада

Рустам МАСАЛИЕВ Сдается, что англосаксы с утроенной силой взялись за старое и занялись агрессивным внедрением «мягкой силы» для одурманивания сознания местного населения, особенно детей и молодёжи, в целях расшатывания обстановки в Узбекистане.