БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Узбекистан: рейтинг университетов – из инструментария «мягкой силы» Запада

Узбекистан: рейтинг университетов – из инструментария «мягкой силы» Запада

Рустам МАСАЛИЕВ Сдается, что англосаксы с утроенной силой взялись за старое и занялись агрессивным внедрением «мягкой силы» для одурманивания сознания местного населения, особенно детей и молодёжи, в целях расшатывания обстановки в Узбекистане.

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