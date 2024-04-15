Суд в Забайкальском крае оштрафовал военного на 210 тысяч рублей за пьяную езду

В Забайкалье военнослужащий сел пьяным за руль автомобиля и попал под суд. Теперь ему необходимо выплатить штраф в размере 210 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда.
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