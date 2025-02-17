Порошенко рассказал, как в день начала СВО просил у Зеленского 8 тысяч автоматов

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о разговоре с действующим главой государства Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года, в ходе которого назвал российского лидера Владимира Путина "общим врагом" и попросил 8 тысяч автоматов.