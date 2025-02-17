Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 510 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алекс Кузь
    В рф цены всегда - вверх. Ума то - нет.Инвестор Аверс: о...
  • Сергей Oблезов
    Они похоже полные дегенераты! 25тысяч гробов для них будет доходчиво!WP: Евросоюз план...
  • Сергей Oблезов
    Это шанс похоронить их всех разом! И заодно почистить Киев!ЕК сообщила, что ...

Порошенко рассказал, как в день начала СВО просил у Зеленского 8 тысяч автоматов

Порошенко рассказал, как в день начала СВО просил у Зеленского 8 тысяч автоматов

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о разговоре с действующим главой государства Владимиром Зеленским 24 февраля 2022 года, в ходе которого назвал российского лидера Владимира Путина "общим врагом" и попросил 8 тысяч автоматов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх