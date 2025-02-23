Скончалась вице-президент Федерации фигурного катания Петербурга Татьяна Меньшикова

Место и время прощания уточняется Директор спортивной школы олимпийского резерва «Академия фигурного катания на коньках», вице-президент Федерации фигурного катания на коньках Петербурга Татьяна Меньшикова скончалась 22 февраля.
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