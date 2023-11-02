Андрей Воробьев предлагает каждому попробовать себя в роли губернатора Подмосковья

На выставке «Россия» будет установлен «тренажер для губернаторов».В субботу 4 ноября на ВДНХ открывается международная выставка-форум «Россия», на которой будут представлены лучшие достижения нашей страны.
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