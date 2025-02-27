Проверка ОСАГО при регистрации авто отменяется с 1 марта из-за неэффективности

С 1 марта для регистрации автомобиля больше не потребуется полис ОСАГО. Зампред комиссии Общественной палаты РФ Александр Холодов сообщил ТАСС, что эта проверка признана избыточной, так как не гарантирует наличие страховки у водителя в дальнейшем, поскольку полис можно оформить на один день.