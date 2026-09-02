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Царьград

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КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

КСИР заявил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе

Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливе под контролем Ирана. КСИР обвиняет США в нарушении правил прохода и утверждает, что экипажи были эвакуированы американскими военными.

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