У Кремля в Астрахани на один день разрешат парковку

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. 4 июня с 6.00 до 23.00 в связи с проведением мероприятия «Социальная ярмарка» будет разрешена остановка и стоянка автотранспорта на участке улицы Тредиаковского от ул.
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