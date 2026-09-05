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Проба 2

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20 питомцев, которые понимают хозяев без единого слова

20 питомцев, которые понимают хозяев без единого слова

У владельцев кошек и собак есть одна общая тайна: в какой-то момент мы начинаем ловить себя на мысли, что нас прекрасно понимают безо всякого перевода на собаче-кошачий язык.

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