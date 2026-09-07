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В Астраханской области прогнозируется высокий риск природных пожаров

Прогноз пожароопасности в регионе С 6 сентября и до конца суток 7 сентября в большинстве районов Астраханской области, за исключением Енотаевского округа, прогнозируется чрезвычайная пожароопасность, сообщает Астраханский ЦГМС.

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