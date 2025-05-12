Фанаты оскорбили покойную мать чешской теннисистки после ее поражения от россиянки

Чешская теннисистка Линда Носкова в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на оскорбительные сообщения, полученные от фанатов после поражения от россиянки Мирры Андреевой в третьем круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме.