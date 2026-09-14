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Пискарев: СМИ более чем 10 стран ведут кампанию по дискредитации выборов в ГД

Пискарев: СМИ более чем 10 стран ведут кампанию по дискредитации выборов в ГД

Председатель Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев рассказал журналистам об очередных выявленных фактах внешнего вмешательства в выборы-2026 в России.

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